Brugse brandweer doet iconische foto van 71 jaar geleden gewoon nog eens over

Brugge In Brugge geloven ze wél in CO2-me­ters in scholen en kopen ze er 125 aan: “Het schooljaar start met alle ramen open”

30 augustus De discussie of CO2-meters in schoolgebouwen nu wel of niet nuttig zijn, laten ze in Brugge aan zich voorbijgaan. De stad heeft zopas 125 meters uitgedeeld aan scholen van het stedelijk onderwijs. “Ze zijn een geruststelling voor cursisten en het lerarenkorps”, meent schepen Jasper Pillen (Open Vld). SNT-directeur Anthony Strubbe is blij met de aankoop. “Als een lokaal niet voldoende verlucht kan worden, zullen we het lokaal tijdelijk niet gebruiken.”