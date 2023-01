Brugse ‘boom van een vent’ (43) ontkent klappen aan werfleider: “Als hij echt had geslagen, was die kaak zeker gebroken”

Brugge/VeurneEen 43-jarige Bruggeling moet zich in de rechtbank van Veurne verantwoorden, omdat hij zijn toenmalige baas enkele rake klappen zou gegeven hebben. De beklaagde ontkent dat in alle toonaarden.

Op 28 april vorig jaar was G.V. aan de slag bij een bouwbedrijf. Volgens het Openbaar Miniserie kwam het op een bepaald moment tot een discussie tussen de beklaagde en zijn toenmalige werfleider. Die laatste zou niet tevreden geweest zijn over het geleverde werk, waarop de veertiger volgens het parket meteen fysiek agressief werd. Eerst was er duw- en trekwerk, maar korte tijd later zou hij ook drie slagen hebben uitgedeeld op het gezicht van het slachtoffer.

‘Groter dan kolenschoppen’

Het Openbaar Ministerie vordert 6 maanden cel, maar de beklaagde zelf ontkent alle feiten en vraagt de vrijspraak. “Dit dossier is volledig gebaseerd op de verklaringen van het vermeende slachtoffer, dat bovendien pas enkele dagen later aangifte ging doen bij de politie. Mijn cliënt heeft helemaal geen fysieke agressie gebruikt en is na een verbale discussie gewoon vertrokken.”

Volgens meester Kris Vincke wordt zijn cliënt vooral vervolgd omwille van zijn ongunstig strafverleden. “Maar ook zijn werkmakkers bevestigen dat hij geen slagen uitdeelde. Mijn cliënt is een boom van een vent met handen groter dan kolenschoppen. Als hij effectief drie keer had geslagen, was zijn kaak zeker gebroken.”

De rechtbank beval aanvullend onderzoek om die werkmakkers te verhoren. Op 14 april wordt de zaak verder gezet.

