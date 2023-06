Brugse Belofte is op zoek naar figuranten

Vijf gedetineer­den behalen certifi­caat in werkplaats van Brugse gevangenis: "Dit moet ervoor zorgen dat ze op het rechte pad blijven“”

Primeur in de Brugse gevangenis, want daar hebben vijf gedetineerden een opleiding tot CNC-operator tot een goed einde gebracht. Met de opleiding wilde justitie zich inzetten om tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen. “Na hun vrijlating kunnen de gedetineerden meteen in West-Vlaamse bedrijven aan de slag”, zegt minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD).