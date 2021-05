Brugse beiaard eert Pieter Aspe met begintune van tv-reeks

Beernem/Brugge/Maldegem Collega’s in suikerbe­drijf krijgen werkstraf­fen na aanval met cuttermes en wurggreep

27 april Een 27-jarige Bruggeling en 40-jarige Maldegemnaar zijn in de Brugse rechtbank tot werkstraffen veroordeeld na een heftige ruzie in een suikerbedrijf in Beernem. De twintiger viel zijn oudere collega aan met een cuttermes, waarop die laatste hem in een wurggreep nam.