Brugse basisschool blijft hele week dicht na zeven nieuwe coronabesmettingen: 319 kinderen in quarantaine

Deze horecaza­ken bieden takeaway aan in jouw gemeente

15 december Geen zin om te koken, maar wel om jouw lokale horeca te steunen? Kijk dan snel welke horecazaken uit jouw buurt takeaway aanbieden. Of heb je zelf een horecazaak en ga je helemaal voor takeaway de komende weken? Dan zetten wij jouw zaak in de kijker, in onze krant én online. Schrijf je hier in, en wij zorgen ervoor dat heel je regio jou en je heerlijke gerechten weet te vinden!