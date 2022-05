Brugse bakker kaapt hoofdrol in eigen strip: “Nu Urbanus gestopt is, kan Bad Stickerman het overnemen”

‘Bad Stickerman’, het is het eerste stripalbum rond dat personage dat in primeur wordt voorgesteld op de stripbeurs in Oostende. Die is morgen zondag nog open van 10 tot 17 uur in OC De Blomme in de Chrysantenstraat. Achter het album schuilt een bijzonder verhaal. “Al sinds mijn tiende verzamel ik stripverhalen. Het begon met Belgische en Nederlandse maar intussen heb ik er 30 tot 40.000 van over de hele wereld”, stelt Michel zich voor.