Brugse babysitter (24) die kinderen misbruikte krijgt jaar cel voor kinderporno in de gevangenis: "Hij stond niet stil bij de trauma's die dat veroorzaakt bij de betrokken minderjarigen”

Brugge Nichtjes van Reinold Haesebrou­ck duiden net als oorlogs­held met dezelfde blinden­stok vierde urne aan om bij monument van Onbekende Soldaat te zetten

Tijdens een plechtigheid op de militaire begraafplaats in Assebroek hebben Marie-Jeanne en Rogette Haesebrouck de vierde van vijf urnen met aarde aangeduid om bij het herdenkingsmonument van de Onbekende Soldaat te plaatsen. Exact honderd jaar geleden had hun oom hetzelfde gedaan, maar dan uit een rij van vijf kisten. De urne wordt nu bij het monument van de Onbekende Soldaat in Brussel geplaatst.

10 november