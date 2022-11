Brugse babysitter (24) die kinderen misbruikte krijgt jaar cel voor kinderporno in de gevangenis: "Hij staat niet stil bij de trauma's die hij veroorzaakt bij zijn slachtoffertjes”

BruggeTien jaar cel kreeg Bruggeling Tim B. (24) in 2020, nadat hij als babysitter jongens en meisjes misbruikte tijdens het oppassen. Z’n jongste slachtoffer was amper 3,5 jaar oud. De veroordeling bracht B. niet tot beter inzicht, want zelfs in de gevangenis bezondigde hij zich aan zedenfeiten. Urenlang zocht hij naar kinderporno op een laptop die hij voor een opleiding kreeg. De gerechtspsychiater adviseerde een chemische castratie, maar daar had B. zijn eigen visie over. Hij krijgt nu een jaar cel.