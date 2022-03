Brugse algemeen directeur Colin Beheydt is vicevoorzitter van ICMA, de grootste vereniging op vlak van gemeentemanagement

Onbezoldigd

Colin Beheydt was al langer actief binnen deze organisatie. In 2012 werd hij lid en in 2013 woonde hij een eerste congres bij in Boston. Colin Beheydt is de eerste Belg die in de raad van bestuur van ICMA zal zetelen en Brugge is daarmee de eerste Belgische stad die in de raad van bestuur van ICMA zal zijn vertegenwoordigd. Het vicevoorzitterschap gaat in op 1 oktober en duurt drie jaar. Het gaat om een onbezoldigd mandaat.