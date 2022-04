Brugs volkslied klinkt voortaan ook op de klokken van de Halletoren: “Een bijzondere erkenning”

Dat gebeurt telkens net voor Pasen door de versteek van de pinnen op de beiaardtrommel. De komende twee jaar klinken dus nieuwe liedjes vanuit de Halletoren. De meest opmerkelijke keuze is die voor ‘K’en Brugge in m’n Herte’, het lied van Benny Scott dat in 2021 nog tot volkslied van Brugge werd verkozen. “Een bijzondere erkenning voor een liedje van veertig jaar oud", vindt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). Verder hoor je ook muziek van Ludwig van Beethoven, Amilcare Poncielli en Joseph Ryelandt. “Door de coronacrisis is het Beethovenjaar 2020, de componist was toen 250 jaar eerder geboren, wat ondergesneeuwd”, motiveert Blontrock. “Met de sonatine in G wordt Beethoven twee jaar lang om het uur herdacht op het automatisch klokkenspel te Brugge. Wie ooit pianoles volgde zal ongetwijfeld deze bevallige stukjes gespeeld hebben.”