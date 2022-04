Brugs Stationsplein is extra locatie voor 820ste Meifoor: “Na twee verloren edities moet 2022 een knaller van formaat worden”

Brugge Vier tieners slaan dertiger in coma in hartje Brugge: “Dit was absoluut zinloos geweld”

Vier minderjarigen hebben zaterdagnacht een dertiger in coma geslagen in Brugge. Ze konden even later opgepakt worden en zijn in een instelling geplaatst. Het gaat om jongeren tussen amper 14 en 16 jaar. Het slachtoffer was enkele dagen in levensgevaar. “Puur zinloos geweld”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

19 april