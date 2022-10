Brugs stadsplan steekt in een nieuw jasje: “Centrale begraafplaats ook opgenomen als verborgen parel”

“Er zijn nog altijd veel mensen die de papieren versie verkiezen boven de digitale”, zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit). “Voor hen hebben we het stadsplan geactualiseerd waar nodig. De nieuwe invulling van het Koning Albert I-park en de benaming Magdalenakerkplein zijn nieuw, net als het BMCC en de centrale begraafplaats. Die hebben we aangeduid als verborgen parel.” Het stadsplan vind je in grote versie verspreid over 32 stadsplankasten in de binnenstad. Daarnaast is er ook een opgeplooide versie in een handig formaat dat veelvuldig gratis verdeeld wordt via de infokantoren van Visit Bruges, logies en toeristische partners. Op jaarbasis worden er zo’n 600.000 stuks verspreid.