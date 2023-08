Brugs stadsbestuur vraagt versoepeling bij gebruik blauwe parkeerschijf na resem boetes

MIJN STAD. Het Brugge van Kristof Deprez (50), chef van De Mangerie: “Sommigen zullen schrikken van mijn mooiste moment”

Al 21 jaar woont hij in de Brugse binnenstad, waaraan hij en zijn vrouw hun hart verloren. In 2004 openden ze restaurant De Mangerie waar je kan genieten van een verfijnde wereldkeuken. Aanvankelijk een vreemde eend in de culinaire bijt, maar al snel kregen ze veel waardering van de locals en collega’s. Begin volgend jaar blaast het culinaire koppel met enige trots 20 kaarsjes uit, en ze voelen dat er nog groei in zit, dus blijven ze enthousiast doorgaan. Toch maakte topchef Kristof Deprez even tijd voor ons.