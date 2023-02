Brugs productiehuis speelt boyband in promofilmpje en schakelt hulp in van... Koen Crucke

WEERBE­RICHT. Kans op mist in Brugge vanochtend

In de middag en de avond is het helder in Brugge, met een zwakke oostelijke wind. De temperatuur komt niet boven de 5 graden. Op woensdag is er een blauwe lucht met enkele wolkenvelden en een zwakke wind en een temperatuur rond de 6 graden.

7 februari