Brugs kostuumatelier in de ‘Bond’ gaat dicht en verhuist naar nieuwe Erfgoedfabriek: “We zullen alle 550 kostuums en vele accessoires heel voorzichtig moeten verplaatsen”

Brugge Slimme camera moet verhinde­ren dat auto’s nog verkeers­vrije winkel­straat in Brugge inrijden: “Met doorgangs­be­wijs kan je er wél met een gerust hart in”

De stad Brugge wil tegen de krokusvakantie een slimme camera plaatsen in de Steenstraat, de drukke winkelstraat. Die moet ervoor zorgen dat het doorrijverbod er beter wordt nageleefd. Het voordeel van de camera’s is dat bewoners en vergunninghouders wel nog in de straat kunnen met hun wagen. “En dat we er niet altijd een politieman moeten posteren”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

18 januari