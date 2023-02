Brugs koppel dat Zuid-Franse droom waarmaakte, lanceert eerste witte en rode wijn: “Bij ons eerste bezoek aan het domein waren we al verkocht”

Brugge Hét goededoele­ve­ne­ment van het voorjaar strijkt neer in het nieuwe Beursge­bouw van Brugge: “We mikken op minstens 25.000 euro”

Miles for Smiles, hét fundraising event van Ronde Tafel Brugge ten voordele van vijf goede doelen, met jaarlijks meer dan 1.500 deelnemers, strijkt op 11 maart neer het in het BMCC in Brugge. Dat is het nieuwe Beurs- en Congresgebouw.

3 februari