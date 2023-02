Brugs koppel dat voor verhuis naar Zuid-Frankrijk koos, lanceert eerste witte en rode wijn: “Bij ons eerste bezoek aan het domein waren we al verkocht”

Brugge REPORTAGE. Op pad in Sint-An­dries, waar de ene schande spreekt over de stadion­plan­nen en de andere het toejuicht: “Iedereen spreekt erover”

De stadionplannen van Club Brugge hebben opnieuw een knauw gekregen. De Raad voor Vergunningsbetwisting heeft de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion vernietigd. En dat zorgt voor discussies in de omgeving van Jan Breydel, waar voor- en tegenstanders elkaar bestoken met argumenten. Zowel op café, op straat als in de frituur: het was donderdagmiddag gespreksonderwerp nummer één. “In onze straat zijn de voorbije jaren heel wat huizen verkocht. Toeval? Zeker niet.” Wij doken in het hart van Sint-Andries en luisterden aandachtig mee.

