Brugs koetspaard zakt ineen op Burg en overlijdt: “Een drama. Tinka (17) was net aan haar eerste ritje bezig na vier dagen rust”

BruggeOp de Burg in Brugge is zaterdagmorgen rond 11.30 uur een koetspaard in elkaar gezakt en overleden. Het gaat om de 17-jarige Tinka, die op dat moment aan haar eerste ritje bezig was. “Alle koetsiers zijn enorm aangeslagen, niet in het minst de eigenares. Dit is in dertig jaar nog nooit gebeurd. Een drama”, zegt Mark Wentein, voorzitter van de Vlaamse Paardensportfederatie en woordvoerder van de Brugse koetsiers.

Mark, zelf koetsier in Brugge, was net bezig met ritje voor een trouwplechtigheid te verzorgen. “Ik had Tinka ‘s morgens nog gezien bij de dagelijkse medische keuring en er leek niets aan de hand. Ze heeft al meer dan tien jaar ervaring met de koets in Brugge en was een van onze meest betrouwbare paarden. Ze heeft net vier dagen gerust op de weide, omdat het kalm was in Brugge. Ze was aan haar eerste ritje bezig”, vertelt Mark. Hij zag Tinka kort voor het drama gebeurde op de Burg.

Stapvoets

“Ze passeerde stapvoets met enkele klanten achter in de koets. Er was niets aan te zien. Vijf minuten later zeeg Tinka neer. Het is onverklaarbaar. In april zijn alle paarden nog volledig medisch gekeurd. Nog nooit in dertig jaar hebben we dit meegemaakt”, aldus Mark Wentein. De koetsierster en eigenares van Tinka was in shock. Ook de klanten achteraan op de koets waren aangedaan van wat zich voor hen afspeelde.

Onderzoek naar doodsoorzaak

Al snel bleek dat er voor Tinka geen hulp meer kon baten. De brandweer werd opgeroepen om een tent over het dier te zetten. Het kadaver van 600 à 700 kilo zwaar getakeld door de pompiers. “Het stoffelijk overschot is onderweg naar de faculteit Dierengeneeskunde van de UGent in Merelbeke. Hoe dan ook moeten we de doodsoorzaak kennen, want dit is moeilijk te verklaren. Is het hartfalen of heeft ze iets verkeerds gegeten, de voorbije dagen op de weide? We weten het niet. Aan de ouderdom zou het niet mogen liggen. Sommige van onze 125 koetspaarden zijn tot hun 25ste in dienst”, besluit koetsier Mark. Aan de temperatuur kan het overlijden moeilijk te wijten zijn, want het was amper 18 graden. Het nieuws sloeg als een bom in bij de Brugse koetsiers.

