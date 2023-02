Brugs ereburgemeester Patrick Moenaert (73) openhartig: “Mijn gezondheid is verslechterd, maar we moeten optimist blijven”

BRUGGE“Ik had gehoopt dat er een man of tien in de zaal zou zitten, maar het was duidelijk iets meer”, glimlacht Patrick Moenaert na afloop van Het Brugs Uurtje waarop hij zondag over zijn leven vertelde. De Brugse ereburgemeester is zijn gevoel voor humor niet verloren, ondanks zijn jarenlange strijd tegen kanker. Met Patrick Moenaert en zijn echtgenote Marianne hadden we een openhartige babbel. Over gitaar spelen, een gouden huwelijk in het verschiet, en immunotherapie. “Het heeft Patricks spieren aangetast.”