Brugs bedrijf wint prijs van Europees Space Agency, omdat het via weersvoorspellingen de thuisbatterij kan aansturen

Wagen rijdt in op groep wielertoe­ris­ten in Lissewege: bestuurder onder invloed pleegt vluchtmis­drijf

In de Ter Doeststraat in Lissewege is zondagochtend een auto ingereden op een groep wielertoeristen. Dat bevestigt de politie van Brugge. De bestuurder pleegde daarop vluchtmisdrijf, maar kon gevat worden, omdat een van de betrokkenen een foto van de wagen nam. De bestuurder bleek onder invloed.