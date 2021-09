Brugges bekendste bootjesman Maurice Michielsens (83), de peetvader van de reien, is overleden

Maurice was 65 jaar lang verbonden aan de Brugse reitjes. Op zijn achttiende al vervoerde hij er de eerste toeristen. Dat gebeurde toen nog in een houten bootje van zes meter lang. Er konden amper dertien mensen in. Als baas van ‘Venetië van het Noorden’ heeft hij Brugge als toeristenstad zien groeien. Hij was steevast de spreekbuis van de bootjesmannen, een graag geziene man en een vat vol anekdotes. In zijn bedrijf aan de Vismarkt hebben zijn zoon Jos en kleinzoon Michiel inmiddels de fakkel overgenomen. Zelf varen deed hij al een tijdje niet meer, maar de bootjes helemaal vaarwel zeggen, kon Maurice niet. Hij voer nog steeds geregeld mee voor z’n plezier.