Bruggelingen krijgen sneller beelden over warmteverlies van woning dankzij project ‘ThermAI’: “Rolluikkasten, muren, schrijnwerk: alles kunnen we in kaart brengen”

BruggeDe Vlaamse overheid kent aan de stad Brugge en WVI een subsidie toe van bijna 600.000 euro voor het project ‘ThermAI’. Binnen dit project zal gebruik gemaakt worden van artificiële intelligente: via algoritmes wordt alle beschikbare informatie die thermografische scans bieden op grote schaal automatisch doorzocht. De Bruggeling kan daardoor op een meer eenvoudige en snellere manier beelden over warmteverlies van zijn woning raadplegen.

“Deze thermografische scans zijn een zeer nuttig instrument in de huidige energiecrisis”, zegt schepen van Klimaat Minou Esquenet (CD&V). “Ze bieden nuttige informatie om efficiënt de woning duurzaam te renoveren en zo warmteverlies te beperken. Via een voor elke woning unieke warmtefoto wordt het energieverlies via muren, buitenschrijnwerk, rolluikkasten ‘zichtbaar’ gemaakt voor de bewoner. De warmtefoto visualiseert zaken die met het blote oog niet kunnen worden waargenomen.”

Assebroek

Binnen dit project zal gebruik gemaakt worden van artificiële intelligente: via algoritmes wordt alle beschikbare informatie die thermografische scans bieden op grote schaal automatisch doorzocht. “Daardoor zullen we info sneller aan onze inwoners kunnen aanleveren. Bovendien zullen we ook interessante gegevens verkrijgen over de energiezuinigheid van Brugse woningen op straat- en wijkniveau. Dat biedt ons mogelijkheden om wijk- en buurtgericht verder te werken aan een klimaatneutrale stad”, aldus Esquenet. Brugge liet in 2021 al een thermografische scan uitvoeren door de WVI in alle straten van de deelgemeente Assebroek. Een wagen met thermografische camera reed in één nacht door alle straten en scande op deze manier 10.000 woningen.

Huis van de Bruggeling

Wie geïnteresseerd is in een inkijk in de energetische toestand van zijn of haar gevel kan hiervoor altijd een afspraak maken via de website van de stad Brugge (energieplatform.brugge.be/thermografische-luchtfoto-en-gevelscan). De scans leveren grote hoeveelheden data op die op dit moment manueel verwerkt en geïnterpreteerd worden. Bewoners kunnen bij het energieplatform in het Huis van de Bruggeling de verwerkte beelden van hun woning raadplegen en krijgen hierbij gericht renovatieadvies en informatie over beschikbare maatregelen en subsidies.

Het project ‘ThermAI’ wordt mee gefinancierd via het City of Things programma van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

