Bruggeling riskeert alsnog vijf jaar cel voor poging doodslag op zijn broer

Brugge Mathilde (43) start crowdfun­ding voor oorimplan­taat, want ze krijgt niks terug van zieken­fonds: “Het is te gek voor woorden, maar ik hoor blijkbaar nog voldoende”

Familie en vrienden van Mathilde Madon (43) uit Brugge zijn met een crowdfunding gestart voor het plaatsen van een cochleair implantaat in haar linkeroor. De vrouw is al sinds haar zesde doof aan haar rechteroor en gaat ook het gehoor in haar andere oor zienderogen achteruit. Toch is dat voor de overheid of de mutualiteit niet genoeg voor een terugbetaling, maar de operatie is méér dan nodig. “Het implantaat kost zo’n 25.000 euro, terwijl ik al twee jaar niet kan gaan werken”, aldus Mathilde.

1 september