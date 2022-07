Bruggeling is ‘tevreden’ over autodelen in de stad

De Brugse autodelers geven ook goede scores voor de locaties waar de deelwagens gestationeerd staan (94 procent tevreden). De cijfers liggen boven het gemiddelde in Vlaanderen. “Er wordt dan ook zeer goed nagedacht over waar we de Brugse deelwagens plaatsen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Door de recent ingerichte standplaatsen in de Boeveriestraat en aan de Bloedput hebben we nu in ieder stadskwartier een minimumaanbod voor autodelers. De nieuwe wagens deden het ook meteen goed. De hoge tevredenheidsscores zijn een extra bewijs dat onze aanpak werkt.”