Bruggeling Dries Corneillie (28) is ‘Sommelier of the Year 2022'...net als drie medefinalisten

Het zijn Dries Corneillie (28) van De Jonkman in Brugge, Paul-Henri Cuvelier (39) van restaurant Paul de Pierre in het Oost-Vlaamse Maarkedal, Yentl Quintelier (23) van La Table de Maxime in Paliseul (provincie Luxemburg) en Yannick Michel (38) van restaurant Le Damison in het Waals-Brabantse Piétrain. Ze eindigden ex aequo op het ereschavot en mogen allen de titel ‘Sommelier of the Year 2022’ achter hun naam schrijven. Carol Leroy van het befaamde champagnehuis Duval-Leroy werd verkozen tot ‘Wine Lady of the Year 2022’, omdat ze als onderneemster een enorme bijdrage levert tot de uitstraling van de vrouw in de wijnwereld.