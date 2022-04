Bruggeling (59) riskeert vijf jaar cel voor jarenlang seksueel misbruik van dochters

Het was een harde confrontatie, maandagochtend in de rechtbank van Brugge. Twee van de drie dochters van de 59-jarige Bruggeling stonden oog in oog met hun vader, die hen jarenlang misbruikte. De man deed dat verspreid over verschillende periodes. Er was sprake van verschillende manieren van seksueel misbruik. De eerste feiten dateren van 2001, de laatste van 2011.