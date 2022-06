Bruggeling (57) vergrijpt zich meermaals aan kleindochter van vriend waarbij hij logeerde

Een getuige verwittigde op 12 september 2021 de politie voor een opvallend tafereel op een bankje in het Brugse Boeverbos. Een man zat er met een jong meisje op zijn schoot. Volgens de getuige wreef hij ook over haar bovenbeen en onder haar rokje. Met goedkeuring van de beklaagde bleek het kind ook sigaretten te roken. B. werd opgepakt en zit sindsdien in voorhechtenis.

B. verklaarde aan de politie dat hij het meisje inderdaad liet roken. Hij legde uit dat hij soms op de kleinkinderen van een vriend paste, maar ontkende de seksuele handelingen. Op zijn gsm werden echter drie foto’s aangetroffen van het geslachtsdeel van een jong meisje. De foto’s waren bovendien enkele weken eerder gemaakt in de woning van de opa van het slachtoffer, dat daar sinds het voorjaar zelf ook woonde.

Het slachtoffer vertelde aan de speurders dat de beklaagde in het weekend vaak kwam logeren bij haar grootvader. Hij dronk toen ook veel alcohol. In het Boeverbos was ze naar eigen zeggen betast en manueel verkracht. Het was bovendien niet de eerste keer dat ze op een dergelijke manier misbruikt werd. B. sloeg volgens het slachtoffer ook ‘s nachts toe wanneer ze in de zetel lag te slapen.

Tot op zijn proces hield de Bruggeling vol dat het meisje over alles gelogen had. Zo beweerde hij dat haar rokje over zijn handen was gevallen. De foto’s op zijn gsm waren dan weer zogezegd van een prostituee uit Oostende. De rechtbank deed zijn versie van de feiten af als ongeloofwaardig. Daarbij werd opgemerkt dat hij ook online op zoek ging naar kinderporno.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.