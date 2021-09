Bruggeling (29) neergestoken door medestudent in Brussel: “We kunnen alleen maar hopen dat het goedkomt”

Brugge Melkslang aangetrof­fen in loods: “Eigenaar mag zich melden”

11:45 SOS Reptiel, het opvangcentrum voor reptielen in Ichtegem, is op zoek naar de eigenaar of eigenares van een melkslang die ze momenteel opvangen. “Het dier werd aangetroffen in een loods van een elektrogroothandel in Brugge”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel.