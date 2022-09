Bruggeling (26) steelt wagen van spoedarts en probeert als ‘dokter’ bejaarden te bestelen

Die bewuste dag ging de dader nog op ‘bezoek’ op de afdeling geriatrie. Hij deed er zich voor als arts, maar was vooral geïnteresseerd in de handtas van de patiënten. Aan een bejaarde vrouw vroeg hij of er kostbare spullen in haar tas zaten. De beklaagde stelde vergeefs voor om de handtas mee te nemen naar een veilige plaats. Hij doorzocht ook het nachtkastje van de vrouw, maar uiteindelijk werd er niets gestolen.

Antabuse

Door roekeloos rijgedrag werd Niels A. op 20 november gecontroleerd door de politie. De beklaagde beweerde dat zijn vrouw op het punt stond om te bevallen en mocht beschikken. Niet veel later bleek dat hij toen op pad was met de gestolen Audi A5. Dankzij camerabeelden kon de Bruggeling aan de zaak gelinkt worden. Het gestolen voertuig werd uiteindelijk op 23 november aangetroffen in Brugge. Niels A. werd nog eens twee dagen later in de boeien geslagen toen hij voor een andere zaak opdook in de Brugse rechtbank. Hij werd na een tijdje vrijgelaten onder voorwaarden, maar belandde door nieuwe feiten toch weer in de cel.