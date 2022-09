Brugge wint de ‘openruimtebeker’, omdat ze woonuitbreidingsgebieden niet gaan aansnijden

Dat is een kleine attentie omdat de stad recent besliste om bepaalde open ruimte niet meer aan te snijden voor woningen. “Dit betekent dat er in de toekomst niet gebouwd kan worden op deze gebieden”, legt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V) uit. “Zo geven we ruimte aan water en groen. Recent werd deze herbestemming nog beslist voor drie gebieden in Assebroek. Op die manier creëren we buffers om het water op te vangen en vermijden we dat woongebieden overstromen. De ‘openruimtebeker’ sterkt ons in de lijn die we hebben uitgezet en nog verder willen uitzetten in ons beleid.”