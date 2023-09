Brugge wil in 6 kerken ook andere activiteiten toelaten: “Maar we gaan er in elk geval geen feestkerken van maken”

In Roemenië ‘Most Wanted’ voor moordpo­ging, maar Brugse broers mogen (voorlopig) naar huis: “Geen evidente beslissing, maar wel de juiste”

Ze worden in Roemenië gezocht voor een moordpoging. Ze staan daar zelfs op de Most Wanted-lijst, tussen andere zware criminelen. De twee Brugse broers werden in ons land ook opgepakt, maar zijn voorlopig gewoon thuis in hun appartement. Want het Belgische gerecht besliste nu om hen niet aan Roemenië uit te leveren. “De omstandigheden in de gevangenis zijn er te slecht”, klinkt de redenering. Al gaat het parket daar wel tegen in beroep. Of waarom de twee broers best niet meer naar Roemenië op reis gaan.