Brugge wil deelwagen voor élke inwoner beschikbaar maken: “En wie zijn eigen wagen verkoopt, krijgt 500 euro premie van de stad”

Het gebruik van de Brugse deelwagens is het afgelopen jaar sterk gestegen. Om een verdere groei te stimuleren, stelde de stad een actieplan deelmobiliteit op. “Tegen 2025 willen we het aantal deelwagens in Brugge minstens verdubbelen”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “Dat betekent dat er heel wat nieuwe locaties gezocht worden. Dankzij de recent goedgekeurde uitbreidingen in de Boeveriestraat en in de Gulden-Vlieslaan, beschikt Brugge binnenkort over een aanbod in ieder stadskwartier in het centrum. Ook in de deelgemeentes komen er deelwagens.”

Deelmobiliteit maakt een wezenlijk deel uit van het klimaatplan dat Brugge in 2050 CO2-neutraal moet maken. “Elke deelwagen vervangt acht gewone wagens”, zegt Esquenet. “Dat is minder uitstoot, minder parkeerdruk en minder lawaai in de stad, zeker als zo’n deelwagen elektrisch is.” Rijd je minder dan 10.000 kilometer per jaar. Dan is volgens recente gegevens autodelen bijna altijd goedkoper dan je eigen wagen. “Parkeren is in Brugge bovendien altijd gratis voor deelwagens”, stipt Esquenet aan. “We werken daarvoor samen met verdeler Cambio. Eigenlijk is het de ambitie om iedere Bruggeling op termijn warm te maken.”

Cambio ziet het aantal gebruikers steeds stijgen, ook in Brugge.

In dat actieplan staat ook dat Brugge een premie geeft aan wie z’n wagen verkoopt en inruilt voor een milieubewuster alternatief zoals de fiets, het openbaar vervoer of een deelwagen. “Daar hebben we tot 500 euro voor veil”, zegt de schepen. “Het is een systeem dat ook in andere gemeenten al bestaat en succes boekt (in Kortrijk onder andere, red.). Wie in Brugge woont en zijn nummerplaat laat schrappen, maakt daar kans op. Wie binnen de drie jaar toch een nieuwe wagen koopt, moet het geld teruggeven. Het is een kleine stimulans, het proberen wegwerken van een drempel om toch over te stappen naar duurzamere verplaatsingsmogelijkheden.”

“Voorbeeld voor andere overheden”

Koepelorganisatie Autodelen.net is verheugd met het ambitieuze autodeelplan. “Dat stad Brugge daarbij zowel inzet op een stevig beleidskader, op het verhogen van het aanbod van autodelen én het stimuleren van de vraag, is een voorbeeld voor andere lokale overheden”, zegt Johannes Rodenbach, beleidsmedewerker bij Autodelen.net.

Autodelen kan in Brugge op steeds meer plaatsen