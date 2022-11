Brugge voert verbod in op verkoop levende dieren op markten

Op de Brugse markten is er momenteel nog één verkoper die levende dieren zoals kippen en konijnen verkoopt. De 73-jarige man mag zijn activiteiten wel blijven uitoefenen tot zijn officieel pensioen. Maar daarna is het definitief gedaan, bevestigt Mathijs Goderis. “We maken werk van een gefaseerd verbod”, aldus Goderis. “In de eerste plaats willen we op die manier impulsaankopen vermijden. We mogen niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar scenario’s waarin ouders overstag gaan als hun kind een schattig diertje wil kopen op de markt, willen we in de toekomst vermijden. Net zoals het veelvuldig verplaatsen van die dieren en verblijven in kleine kooien voor de nodige stress zorgt bij hen. De voorbije jaren regelmatig zijn we bovendien geconfronteerd met een verhoogde waakzaamheid voor uitbraken van virussen zoals de vogelgriep.”