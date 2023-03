Brugge viert zaterdag openbaar carnaval: “We hebben een recordaantal wagens in onze stoet dus ik ben optimistisch voor de toekomst”

In Groot-Brugge zijn een tiental carnavalsverenigingen actief. Onder hen de Lekkerbekken, de Orde van de Pret, de Totetrekkersgarde en de Zeesluffers. De Brugse Karnavalraad is de overkoepelende organisatie die verantwoordelijk is voor de stoet en de Prins Carnaval Groot-Brugge. “Jaarlijks is er een verkiezingsavond met een jury. De kandidaten moeten verschillende proeven afleggen, een speech geven en een shownummer brengen. Ook de toegangskaarten die ze verkopen leveren hen punten op en natuurlijk is er de stemming door de aanwezigen. Dit jaar is het Prins Christophe, met als roepnaam Toftje, die de scepter zwaait. De volgende verkiezing heeft plaats op 21 oktober en er zijn al 2 kandidaten.”

Nood aan jongeren

De voorbije 10 jaar stelde Francis vast dat er amper nog jonge mensen bijkomen in de verenigingen. “Als het 100 Dagen is, dan kunnen ze zich wel nog verkleden of een masker dragen. Maar voor carnaval lopen ze blijkbaar niet meer warm. Ik hoor dat ook in andere steden. Sommige jongeren zullen wel opstappen in de stoet maar meewerken achter de schermen van een vereniging is een ander paar mouwen.” Volgens de voorzitter van De Feestneuzen denken mensen al te vaak dat carnavalisten een bende pintendrinkers zijn. “Dat is een vooroordeel. Wij willen gewoon de traditie en de cultuur van het carnaval voortzetten. Ik ijver er al jaren voor dat we van dat negatieve imago zouden afgeraken.”

Maar de voorzitter van de BKR is optimistisch want dit jaar heeft hij een recorddeelname van wagens aan zijn stoet. “Zaterdag verwelkomen we 18 karren en 2 voetgroepen. Per praalwagen moet je tussen de 80 en 100 deelnemers tellen die allemaal verkleed zijn in het thema van de wagen. Diverse verenigingen uit Nederland zakken zaterdag ook af naar hier. De promotie van de voorbije jaren werpt duidelijk zijn vruchten af. Brugge is natuurlijk ook een hele mooie stad en er staat altijd volk in de straten.” De BKR betaalt aan elke deelnemende vereniging 200 euro en daarnast verzamelen de groeperingen tijdens het jaar centen via een barbecue of een rommelmarkt om hun wagen te financieren. Francis gelooft dat er een toekomst is voor carnaval in Brugge. “Ik ben heel tevreden over de samenwerking met het huidige stadsbestuur. Zo heeft burgemeester Dirk De fauw (CD&V) de nieuwe prins aangesteld in het stadhuis en dat vonden we fijn. Tijdens de vorige legislatuur voelden we duidelijk wat minder steun.”