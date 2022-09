Brugge vernieuwt riolering én wegdek van wijk Blijmare in Sint-Andries... Prijskaartje: 7,6 miljoen euro

Brugge ‘Miserie’ langs N31 voor plaatsing van geluids­scher­men uitgesteld naar week van 10 oktober

De aanleg van nieuwe geluidsschermen langs de N31 Expresweg in Brugge zal in de week van 10 oktober weer voor verkeersproblemen zorgen. Eigenlijk was dat werk deze week gepland, maar het aanhoudende regenweer strooit roet in het eten.

28 september