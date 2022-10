Brugge verhoogt toeristenbelasting en daar is de sector niet blij mee: “Dit was blijkbaar al in juni beslist, maar niemand vond de moed om ons in te lichten”

Brugge Hendrik (66) sterft bij zware woning­brand in godshuis in Brugge: “Uur voordien kwam de thuisver­ple­ging nog langs”

In het centrum van Brugge is donderdagochtend vroeg een 66-jarige bewoner om het leven gekomen bij een hevige brand in een godshuis. Hendrik Derocker was mindervalide en slaagde er na het uitbreken van het vuur niet meer in om tijdig buiten te raken met zijn rolstoel. “Voor de man kon geen hulp meer baten”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

29 september