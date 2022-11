Brugge verbiedt thuisslachtingen van geiten, schapen en varkens

“Het is in belang van mens én dier dat het verdoven en slachten op een correcte en professionele manier gebeurt”, legt schepen van Dierenwelzijn Matthijs Goderis (Vooruit) uit. “Zeker bij grotere dieren zoals schapen, geiten en varkens. Bij thuisslachtingen is de kans op incorrect verdoven en slachten groter, wat onnodig dierenleed veroorzaakt. Het is ook heel moeilijk om te controleren of de verplichte verdoving bij particulieren thuis volgens de wettelijke bepalingen gebeurt. Bovendien beschikken particulieren vaak ook niet over een ruimte die goed is uitgerust en afgeschermd van buurtbewoners. Ten slotte is het ook moeilijker om de milieu- en hygiënevoorschriften rond dierlijk afval te respecteren bij een thuisslachting.” Het thuis slachten van kippen en konijnen blijft wel nog toegestaan.