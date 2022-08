Brugge start op 12 september met boostervaccinatie tegen coronavirus

Eerst komt prioriteitengroep 1 aan de beurt. Die groep bevat mensen die het meest risico lopen om ernstig ziek te worden van een coronabesmetting en de zorgverstrekkers. Voor hen is de herfstbooster aanbevolen. Het gaat dus om iedereen vanaf 65 jaar. Ook de 80-plussers die aan het begin van de zomer al een tweede booster hebben gekregen wordt aanbevolen om zich in de herfst opnieuw te laten vaccineren. Zij moeten wel minstens drie maanden wachten vooraleer ze een nieuwe boosterprik kunnen krijgen. Wie recent besmet is, moet minstens twee weken wachten. Ook mensen met een verzwakt afweersysteem en zorgverleners krijgen voorrang op een herfstbooster. Ook voor hen wordt het vaccin aanbevolen. De uitnodigingen zullen verlopen in volgorde van leeftijd van oud naar jong.

Vrijblijvend aanbod

Uitnodiging

De uitnodiging gebeurt net als vorige keer per brief en (als je bent ingeschreven) elektronisch via My eBox, Mijn Burgerprofiel of per e-mail. De eerste uitnodigingen zullen vanaf 24 augustus de deur uitgaan. Burgers kunnen zich vanaf nu ook opnieuw inschrijven op een reservelijst via QVAX. Zo kunnen ze eventueel sneller worden opgeroepen als iemand anders bijvoorbeeld niet komt opdagen in het vaccinatiecentrum. Er wordt in Brugge gevaccineerd van maandag tot en met zaterdag, telkens van 11 tot 19 uur. “We verwachten tot 1.200 Bruggelingen per dag”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).