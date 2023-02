Brugge schakelt versnelling hoger om scholen asbestveilig te maken: “Kinderen moeten in een gezonde omgeving kunnen spelen en leren”

Asbest werd tientallen jaren lang verwerkt in meer dan 3.500 uiteenlopende toepassingen. De kans dat je asbest aantreft in een Brugse woning, appartement of school is dan ook zeer groot. Het risico van asbest ligt in het inademen van vrijgekomen vezels. Het is dus belangrijk om risicovol asbest op een veilige manier weg te nemen en op te bergen. “Zeker onze Brugse scholen willen we asbestveilig maken door op een gecontroleerde manier asbest in de schoolgebouwen veilig te verwijderen”, licht Esquenet toe. ”We wachten hierbij niet tot de asbesttoepassingen op het einde van hun levensduur komen of beschadigd worden en daardoor asbestvezels zouden verspreiden. Het doel is om preventief alle mogelijke risico’s op blootstelling te vermijden.”

Samenwerking met OVAM

De stad maakt hiervoor gebruik van het raamcontract van OVAM voor asbestverwijdering in scholen op grote schaal. OVAM heeft daarbij al nagegaan welke aannemer de nodige kwaliteitsvereisten heeft en een marktconforme prijs aanbiedt. Zolang hechtgebonden asbest stevig vast zit, in goede staat is en niet wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij. Losgebonden asbest is het gevaarlijkst. De vezels komen makkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of bewerkt wordt.

“In 2022 verwijderden we asbest in zes Brugse schoolgebouwen: De Triangel, De Geluksvogel (afdeling A), Ter Poorten Lissewege, De Ganzenveer, Academie Kunsthumaniora en Hof van Gistel in het Conservatorium. Dit jaar gaan we asbest verwijderen in De Bijenkorf Dudzele, SNT (Langerei 26) en De Geluksvogel (afdeling B). Door het asbest zo snel mogelijk te verwijderen, willen we de strijd tegen deze giftige stof winnen en onze kinderen in een gezonde schoolomgeving laten spelen en leren”, besluit de schepen.

