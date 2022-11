Brugge schaft milieubelasting af vanaf 2024

Jaarlijks vordert de stad Brugge een algemene milieubelasting. “Maar we hebben in 2022 en 2023 een meeropbrengst nadat het afvalbeleidsplan in samenspraak met IVBO is gewijzigd”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “In deze moeilijke tijden willen we de Bruggeling extra ademruimte geven. Zij zullen die belasting dus niet meer moeten betalen.” Voor alleenstaanden bedraagt de jaarlijkse bijdrageplicht 23 euro, voor gezinnen met twee personen is dat 45 euro en voor grotere gezinnen 55 euro.