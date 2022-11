Brugge overspoeld door dagjestoeristen: “Beste omzet sinds 2010, het zomerseizoen is nooit gestopt”

“Het is duidelijk te merken dat de Fransen opnieuw voldoende benzine hebben, want ze zijn massaal afgezakt naar Brugge. Negentig procent van onze passagiers vandaag komen uit Frankrijk. Vergeet niet dat Noord-Frankrijk op amper veertig minuten van Brugge ligt”, zegt Jos Michielsens van rederij Venetië van het Noorden, die zaterdag net als zijn collega’s gouden zaken deed. Aan de kassa stond een lange rij wachtende toeristen en ook de bootjes vertrokken telkens goed gevuld voor hun tochtje op de reien. “Het weekend van Wapenstilstand brengt jaarlijks wel een pak volk naar onze stad, maar dit jaar is het inderdaad opvallend druk. Al vanaf 10 uur hebben we dat gemerkt. We zullen vermoedelijk tot 17 uur varen. Het mooie weer speelt een belangrijke rol natuurlijk en we hebben daar echt wel geluk mee dit jaar.” Tot 8 januari blijft Jos uitvaren en daarna volgt een pauze om rond Valentijn weer te starten. “We hopen dat er dankzij Wintergloed ook nog veel volk naar Brugge komt de komende weken.”

Gratis wafels

Ook Bert Vanaudenaerde van wafelzaak Chez Albert - met vestigingen in de Breidelstraat en de Steenstraat - was in zijn nopjes met de overrompeling. “We bestaan ondertussen twaalf jaar en tot nu toe draaiden we onze beste omzet in 2019, maar alles wijst erop dat 2022 dat zal overtreffen. Eigenlijk is het zomerseizoen nooit gestopt. Het was de voorbije twee maanden zelfs drukker dan in de zomer. Binnenkort pakken we trouwens met een grote actie uit naar aanleiding van onze verjaardag. Daarbij kunnen mensen zelfs een jaar gratis wafels bij Chez Albert winnen.”

Kerstmarkt

Ook op de Grote Markt kon je over de koppen lopen. Aan de twee iconische frietkramen voor het Belfort stonden tientallen hongerigen aan te schuiven. Ook de uitbaters van de horecazaken wreven in hun handen, want zo goed als alle zitjes op de terrassen waren ingenomen. “Het prachtige weer is een geschenk voor de horeca. We merken dat onze klassiekers op de kaart, zoals stoverij, côte à l’os, chateaubriand en een vispannetje, nog altijd goed scoren. Ook naar mosselen, die we tot eind december serveren, is er veel vraag”, zegt Enid De Roos van restaurant Sint-Joris. “Wij hebben er geen probleem mee dat dagjestoeristen of passagiers van cruiseschepen enkele uren doorbrengen in Brugge. Voor ons is iedere toerist meer dan welkom, want er zal altijd wel iemand wel bij varen. We kunnen ook rekenen op een vast cliënteel van Bruggelingen of mensen uit het binnenland die enkele keren per jaar komen. We zouden wel graag hebben dat er nog enkele vernieuwde initiatieven komen tijdens de kerstperiode, zoals een mooie kerststal of een weekend met een levende kerststal met dieren. Dat zou mooier zijn dan die zwarte containers op de kerstmarkt”, besluit ze.