Brugge op plaats 8 in prestigieuze lijst van stedenbestemmingen

Condé Nast Traveler is een gezaghebbend Amerikaans luxe reismagazine dat mikt op het topsegment van individuele reizigers. “Deze internationale bekroning is voor Brugge zeer belangrijk”, zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit). Voor deze award baseerde Condé Nast Traveler zich op de ratings en reviews van 250.000 lezers. Op basis hiervan werd een lijst samengesteld van favoriete steden. “Deze award voor Brugge als beste stad, is een bewijs van de blijvende kracht van Brugge als reisbestemming.”

Ook vorig jaar wist Brugge een plaats in de top tien te bemachtigen. De stad werd toen geroemd om haar “onberispelijk goed bewaarde centrum met kasseien en reien” en gekozen door reizigers die op zoek waren naar rustige, kleine en ingetogen bestemmingen waarbij comfort voorop komt. “The right kind of less is more”, besloot de redactie van Condé Nast toen. Dit keer is San Miguel de Allende in Mexico de nummer één, voor Victoria in Canada en San Sebastian in Spanje.