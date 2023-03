Brugge ontwaakt onder een laagje sneeuw

Fitness­zaak Pure Senses wil 40-plus­sers op vijf weken tijd fitter krijgen en schepen van Sport Franky Demon doet mee: “De resultaten van vorig jaar bewijzen dat het kan”

De Brugse fitnesszaak Pure Senses in Sint-Michiels is één van de 55 locaties in ons land die deelnemen aan het nationale fitheidsonderzoek ‘How fit is Belgium?’. Ze willen zoveel mogelijk Bruggelingen aanzetten tot meer bewegen.