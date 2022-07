“Brugge moet voortmaken met dossier rond nieuwe atletiekpiste”

Oostende Kids Festival bekoort 6.000 gezinnen ondanks paar ‘kinder­ziek­tes’: “Supertoffe optredens, maar wel erg lang aanschui­ven bij de toiletten”

Hebben ook kinderen na corona massaal zin om te dansen en te feesten? Duidelijk wel, want het eerste Kids Festival in Oostende was zondag een instant succes. K3, Camille en #LikeMe leverden een uitverkochte Wellington Hippodroom op: 6.000 gezinnen genoten mee. “Het wordt moeilijk om dit te overtreffen”, zegt organisator Niko Geldhof. Toch kan altijd wel iets beter, merkten we.

10 juli