Brugge maakt zich op voor start en aankomst van Euro Shop Elfstedenronde

In 2017 werd de Elfstedenronde na een afwezigheid van bijna 30 jaar van onder het stof gehaald. Deze wind- en kasseikoers, met start en aankomst in Brugge, was met een beklijvend duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel meteen een schot in de roos. In de voorbije twee edities sprintte Tim Merlier naar de bloemen. Nog eentje en de snelle West-Vlaming kroont zich tot recordhouder. Ondertussen maakt Brugge zich klaar voor de 2020 editie die vandaag gereden wordt. De voorstelling van de 20 ploegen heeft plaats vanaf 13u op het Zand. Een uur later wordt daar het startschot gegeven. De renners moeten een traject van 192 km afleggen dat hen o.a. in Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke, Jabbeke en Damme brengt. Vooraleer ze finishen, leggen de renners zes passages op de Buiten Kruisvest in Brugge af.