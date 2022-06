Brugge maakt zich op voor drie dagen braderie: “Concept heeft na al die jaren niks aan charme ingeboet, zelfs nieuwe zaken doen mee”

BruggeBrugge maakt zich op vrijdag, zaterdag en zondag op voor de traditionele zomerbraderie in de centrumstraten. “Een oubollig concept? Niks van, we trekken hiermee een publiek aan dat speciaal naar Brugge komt om koopjes te doen”, zegt Dirk Vanhegen van de handelaarsvereniging Brugs Handelscentrum. Nieuw voor deze editie is een Simon Stevinplein in het teken van elektrische wagens en meer kinderanimatie dan ooit.

Een groot deel van de winkelstraten is tijdens het komend koopjesweekend autovrij of verkeersluw en de handelaars mogen dan voor hun winkel aan verkoop doen. Dat zorgt voor een gezellige sfeer bij hopelijk droge weersomstandigheden. “Het is weer een klassiek koopweekend, zoals we daar in het verleden een patent op hadden”, zegt Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelscentrum. “Een oubollig concept is dat niet. Veel handelaars stellen het nog altijd op prijs, er komen zelfs nieuwe zaken bij. Het concept heeft niks aan charme ingeboet. We trekken er een ander publiek mee aan, mensen die anders misschien niet naar Brugge komen.”

Er is extra animatie voorzien voor kinderen: op het theaterpleintje aan De Biekorf is er onder meer een grimestand. Op het Simon Stevinplein staat een stand van elektrische en hybride wagens. In de Smedenstraat zijn de oldtimers op zondag dan weer de attractiepool voor de tweede West Brugge Classic Tour. “We willen mensen vooral op de been brengen om Brugge als winkelstad te ontdekken of te herontdekken", zegt schepen van Ondernemen Pablo Annys (Vooruit), die met de stad ondersteuning biedt. “Het zijn vaak kleine initiatieven die veel betekenen. Zo is er deze zomer weer een zoektocht voor kinderen in de centrumstraten, en bieden we heel wat shoppingweekends aan.”

Werken in Katelijnestraat

Die weekends verlopen tot eind september telkens autovrij in de belangrijkste winkelstraten. Het is een testconcept dat niet helemaal vrijblijvend is. “Want we hopen hiermee de geesten te rijpen om elk weekend enkele straten in Brugge verkeersvrij te maken”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Alleen is het voorlopig onmogelijk om de Zuidzandstraat af te sluiten door de aanslepende werken in de Katelijnestraat. Die doorgang moet gevrijwaard blijven. Verder zullen we er ook rekening mee moeten houden dat er in het najaar werfverkeer door de Steenstraat zal moeten voor de afbraak van het Sint-Andreasinstituut. Daar komt de nieuwe expohal BRUSK.”

Troef

Maar op termijn wil de burgemeester dus naar veel meer autovrije centrumstraten, al minstens in het weekend. “Een goede zaak”, vinden ze bij het Brugs Handelscentrum. “We zien dat er steeds meer volk naar Brugge komt, na de moeilijke coronajaren. De uitbreiding van parking ‘t Zand laat toe om de centrumstraten wat verkeersluwer te maken", zegt Dirk Vanhegen. “Dit kan voor Brugge een troef worden in de toekomst.”

