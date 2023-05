Brugge maakt zich op voor Brugs Bierfestival: “Meer dan 500 bieren van 80 verschillende brouwerijen te proeven”

Gruuthuse­mu­se­um deed de Bourgondi­sche tijd herleven: “Deze lekkere streetfood uit de middeleeu­wen wordt een succesver­haal”

Tijdens de tweede MB OP ZONDAG werden de bezoekers op het Gruuthuseplein terug gekatapulteerd naar een glorieperiode uit de geschiedenis van de Breydelstad. De Bourgondische markt deed hen beleven hoe het eraan toeging in de periode van de rijke hertogen. Ze konden er ook in première proeven van de heerlijke ‘Duke of Burgundy’.