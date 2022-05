Brugge lanceert campagne voor verlopen concessies op begraafplaatsen om verwarring te voorkomen

Varsenare/Brugge Clubspe­lers vieren er steevast hun titel, André Hazes Jr. feest er: op zoek naar het geheim van dit danscafé in het dorp Varsenare

Anderlecht vierde zijn laatste titels steevast in discotheek Carré in Willebroek. De spelers van Genk gingen in 2019 feesten in Versuz in Hasselt. Maar de kampioenen van Club Brugge gaan nu al enkele jaren uit de bol in... danscafé ’t Oud Gemeentehuis in Varsenare. Met - hoe kan het ook anders? - ‘boerenleute’. “Van ons mogen ze hier de boel overnemen”, glimlachen uitbaters Erwin en Benedicte.

