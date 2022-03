Brugge laat zich horen tegen racisme en discriminatie

Een nationale actie naar aanleiding van de Dag tegen Racisme is een jaarlijkse traditie sinds 2018. In dat jaar hebben meer dan 150 kleinere en grotere middenveldorganisaties uit heel België zich verenigd in Platform 21/3. Rond 21 maart komen ze telkens samen op straat. In Brugge startte de manifestatie om op de Burg. Speeches en muziek moesten mee de boodschap verkondigen. Er waren eetstandjes, koffiebars en tentoonstellingen. “Het is belangrijk dat we ons laten horen tegen racisme, ook in Brugge”, zegt Christophe Steyaert van Platform 21/3. “We juichen toe dat Brugge zich aansloot bij ECCAR, de European Coalition of Cities Against Racism. Dit mag echter geen dode letter zijn. Ook in Brugge worden mensen geconfronteerd met racisme en discriminatie. Denk maar aan het onderzoek van de universiteit van Brussel waaruit bleek dat je op de Brugse huurmarkt 15 procent minder kans maakt om een huis te mogen bezoeken wanneer je naam Maher of Blanka is dan wanneer je Bart of Lieve heet…”