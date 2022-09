Brugge kiest wél voor schaatsbaan, opnieuw op kunstijs in Minnewaterpark

Benoit Verlinde en Anton Dupan kampioen in de Clio Trophy 2022

Met de East Belgian Rally in Sankt-Vith, werd zaterdag de voorlaatste manche van de Clio Trophy Belgium verreden. In de achtste wedstrijd van het Belgisch kampioenschap, werkten de deelnemers drie lussen van vier prachtige klassementsproeven af, volgens veel rallyrijders de mooiste proeven van het land. Op de snelle, natuurlijke proeven was Benoit Verlinde de snelste, al was het bijzonder nipt. Samen met zijn copiloot Anton Dupan, stelde de 24-jarige piloot uit Ardooie ook de titel in de Clio Trophy 2022 veilig.

26 september